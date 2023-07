RDC : le soldat auteur d'une tuerie familiale condamné à mort

Le soldat auteur d'une tuerie familiale qui a fait 13 morts samedi en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a été condamné à mort, a-t-on appris jeudi auprès d'un responsable de la société civile ayant assisté au procès.

La peine capitale est encore souvent prononcée en RDC, mais elle n'est plus appliquée depuis 20 ans et est systématiquement commuée en prison à perpétuité.

Babby Ndombe Opetu, 32 ans, soldat du rang affecté à la force navale congolaise basée à Tchomia, au bord du lac Albert, était jugé en flagrance depuis mardi par le tribunal militaire de garnison d'Ituri, qui l'a condamné dans la soirée de mercredi, a indiqué à l'AFP Franck Bahati, président de l'association des jeunes de Tchomia.

Selon des témoignages, ce militaire n'avait pas supporté qu'un de ses enfants, décédé en son absence, ait été enterré sans qu'il n'en soit informé. Revenu dans la localité du décès, le village de pêcheurs de Nyakova, en territoire de Djugu, il a ouvert le feu sur les personnes rassemblées pour le deuil de l'enfant.

Le soldat s'est ensuite enfui mais a été rapidement arrêté à Tchomia.

A l'audience, l'accusé a expliqué qu'il était également en conflit avec sa femme pour une histoire d'argent. En plus de la mort de l'enfant, "voilà des choses qui m'ont énervé et effectivement, j'ai tiré sur elle", a-t-il dit, selon la même source.

Son épouse a été grièvement blessée à la main et 13 autres personnes, dont au moins neuf enfants, ont été tuées. Parmi les morts figurent deux des propres enfants du tireur.

"Pourquoi avez-vous tué des gens qui n'avaient rien à voir avec le conflit entre vous et votre femme ?", a demandé le juge au soldat meurtrier."J'ai agi par colère, effectivement, j'ai tué, j'ai tiré sur beaucoup de personnes...", a répondu l'accusé.

Babby Ndombe Opetu a été reconnu coupable du meurtre de 13 civils et de tentative de meurtre de deux autres. Le tribunal militaire l'a condamné à la peine de mort, à la radiation des forces armées et à payer un million de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes.

"Nous voulons aussi que l'Etat congolais fasse tout pour que les familles soient indemnisées", a réagi Franck Bahati.