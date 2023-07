Accord céréalier de la Mer Noire : la Russie va aider l'Afrique

Le Vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine, a déclaré que la Russie travaillait sur de nouvelles routes d'approvisionnement en céréales après le retrait de Moscou de l'accord sur le corridor en Mer Noire. Sergueï Vershinine a expliqué que ce problème "est déjà en cours de résolution" et que Moscou fera tout pour aider les pays africains.

Sergei Vershinin, s'est exprimé lors d'une conférence de presse tenue à Moscou : " La Russie est prête à rembourser aux pays qui en ont le plus besoin la quantité approximative de céréales qui a été acheminée l'année dernière dans le cadre de l'Initiative de la mer Noire. Les inquiétudes des pays africains sont compréhensibles et seront pleinement prises en compte. Au sujet de l'approvisionnement en céréales, je viens de vous annoncer un chiffre d'un peu plus de 900 000 tonnes. Bien entendu, pour les pays les plus nécessiteux, ce volume n'est pas significatif. Les contacts sont en cours, bien sûr, de même que les efforts déployés afin que ces pays ne ressentent aucun impact négatif."

Plusieurs responsables des Nations Unies ont fait part de leurs inquiétudes sur la fin de l'accord céréalier, et des récentes attaques russes sur les ports ukrainiens d'Odessa et de Mykolaïv.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que le retrait de la Russie de l'accord de la mer Noire pourrait entraîner une crise alimentaire mondiale, et que 400 millions de personnes risquaient de mourir de faim.