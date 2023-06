Marni x Erykah Badu, une collection colorée

Au Met Gala 2023, l'artiste américaine Erykah Badu, portait une robe de la maison italienne Marni.

Quelques semaines après cet événement, elle dévoilait avec le directeur artistique de cette maison de mode, Francesco Risso, une collection commune de 42 pièces comprenant notamment des robes en satin, en mailles, des cuissardes en cuir métallisée des accessoires et des chaussures.

"Je me suis impliquée comme je le fais dans tout. Je suis une créatrice. Je suis une visionnaire, tout comme Francesco Risso. Nous avons donc mis ensemble nos idées et utilisé nos domaines d'expertise, nos domaines de prédilection : le mien, c'est la couleur, la forme et le dessin. Le sien, c'est le dessin, l'esquisse et la couture. Nous avons mis tout cela en commun et nous avons fait quelque chose de très créatif" explique Erykah Badu, artiste et créatrice de mode, à propos de sa nouvelle collaboration avec Marni :

En plus d'être une créatrice de mode, Badu est également connue en tant qu'interprète. Une expression, "Stay Woke", en français "resté éveillé", utilisée dans son titre Master Teacher sorti en 2008 en collaboration avec Georgia Anne Muldrow s'est répandue ces dernières années sur la scène politique américaine.

Lorsque des conservateurs tels que le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui se lance actuellement dans la course à la présidence, ont fait de l'expression "Stay Woke" une sorte de paratonnerre politique, Badu a décidé de prendre la parole pour tenter de récupérer l'expression.

"C'est devenu un peu incontrôlable. C'est pourquoi je devais en parler, parce que les gens commençaient à l'utiliser comme une arme", poursuit-elle. "Si elle tombe entre de mauvaises mains, je dois intervenir et la ramener.

L'artiste musicienne Erykah Badu se prépare actuellement pour une tournée dans 25 villes avec Yasiin Bey, le rappeur anciennement connu sous le nom de Mos Def. Elle compte dévoiler très bientôt son nouvel album à ses fans.

"Je travaille toujours sur un nouvel album. Je ne sais pas quand je le sortirai, mais j'attends le bon moment et je le saurai quand il viendra. Mais oui, j'aime me sentir utile pour mon vrai public. Mon vrai public, ce sont les arbres, le vent et la pluie, les ancêtres de l'air et les choses de ce genre" ajoute-t-elle.

Erykah Badu n'est pas seulement dans une ère de réinvention, mais d'expansion. Elle s'est également lancée dans l'industrie du cannabis en s'associant à Cookies, la marque de marijuana légale la plus connue au monde. L'idée d'une gamme de produits à base de cannabis a germé au début des années 2000, mais elle est devenue réalité il y a environ quatre ans.