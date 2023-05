Zimbabwe : Mnangagwa gracie des détenus avant les présidentielles

Le président zimbabwéen a gracié 4 270 prisonniers. Soit, le cinquième de la population carcérale du pays. Des hommes essentiellement.

Cette amnistie intervient à quelques semaines des échéances électorales dans le pays.

Et ne concerne que ceux ayant déjà effectué les trois quarts de leur peine et exclue les prisonniers condamnés pour vols, trahison et atteintes à la sécurité.

La mesure devait permettre de décongestionner les quelques 50 prisons zimbabwéennes d’une capacité de 17 000 personnes mais qui en accueillent 22 000.

Pourtant les services pénitentiaires zimbabwéens affirment qu’il s’agit essentielle d’un geste noble d’Emmerson Mnangagwa.

Ces désormais ex-détenus pourront voter lors des élections prévues au mois d'août. Reste à savoir s’ils vont renvoyer l’ascenseur à leur libérateur, candidat à sa propre succession.