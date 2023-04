Soudan : un cessez-le-feu de 24 heures, selon des médias arabes

L'armée soudanaise et les Forces de Soutien Rapides qui s'affrontent depuis quatre jours pour le contrôle du pays ont convenu mardi d'un cessez-le-feu de 24 heures, selon les médias arabes.

L'espoir d'une pause dans la violence est apparu alors que l'intensification des combats menaçait d'entraîner le pays dans une spirale de chaos. Des millions de Soudanais, dans la capitale et dans d'autres grandes villes, se sont réfugiés chez eux, pris entre deux feux alors que les deux forces bombardaient les zones résidentielles avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes et se livraient à des échanges de tirs dans la rue.

Au cours de la journée écoulée, des combattants de Khartoum ont attaqué un convoi de l'ambassade des États-Unis et pris d'assaut le domicile de l'envoyé de l'Union européenne au Soudan, mais aucune de ces attaques n'a fait de victimes. Le convoi de véhicules clairement identifiés de l'ambassade des États-Unis a été attaqué lundi, et les rapports préliminaires établissent un lien entre les assaillants et les Forces de soutien rapide, le groupe paramilitaire qui lutte contre l'armée soudanaise, a déclaré à la presse le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Tous les membres du convoi sont sains et saufs, a-t-il ajouté.

Les chaînes satellitaires Al Arabiya et Al Jazeera ont cité le lieutenant-général Shams El Din Kabbashi, un haut responsable du commandement militaire, qui a déclaré que l'armée respecterait le cessez-le-feu. CNN Arabic a cité le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Burhan, qui a déclaré que l'armée serait partie prenante à la trêve d'une journée. Plus tôt dans la journée, l'adversaire de l'armée, les Forces de soutien rapide, avait déclaré qu'il respecterait une trêve humanitaire de 24 heures.

Les responsables militaires n'ont toutefois pas annoncé publiquement de cessez-le-feu dans l'immédiat. Dans l'après-midi, des affrontements ont encore été signalés autour du quartier général de l'armée et près de l'aéroport voisin, deux zones de combat importantes depuis que les combats ont éclaté samedi. Des combats ont également eu lieu autour d'une base aérienne stratégique à Merowe, à quelque 350 kilomètres au nord-ouest de Khartoum.

Plus de 185 personnes ont été tuées et plus de 1 800 blessées depuis le début des combats samedi, selon les chiffres de l'ONU, qui n'indiquent pas la répartition des civils et des combattants. Le Syndicat des médecins du Soudan a déclaré mardi qu'au moins 144 civils avaient été tués et plus de 1 400 blessés.

Le nombre total de morts pourrait être beaucoup plus élevé car les affrontements à Khartoum ont empêché l'enlèvement des corps dans certaines régions.

La violence a fait resurgir le spectre de la guerre civile au moment même où les Soudanais tentaient de relancer l'idée d'un gouvernement civil démocratique après des décennies de régime militaire. Face à l'inquiétude croissante, M. Blinken a intensifié ses efforts en vue d'un cessez-le-feu.

Il s'est entretenu par téléphone, lundi en fin de journée, avec les deux généraux rivaux - le chef des forces armées, le général Burhane, et le chef de la RSF, le général Mohammed Hamdan Daglo - afin d'obtenir un arrêt des combats pendant 24 heures, qui servirait de base à une trêve plus longue et à la reprise des négociations.

M. Daglo a déclaré dans une série de tweets mardi qu'il avait approuvé une trêve humanitaire de 24 heures après s'être entretenu avec M. Blinken.

La réponse initiale de l'armée a semblé rejeter toute trêve. Elle a déclaré dans un communiqué qu'elle n'était "pas au courant d'une quelconque coordination avec les médiateurs" sur une trêve et que des troupes supplémentaires rejoindraient la bataille. Les combats sont entrés dans une phase décisive et les heures à venir verront une défaite écrasante des forces de sécurité.

D'autres chars et véhicules blindés appartenant à l'armée sont entrés dans Khartoum tôt mardi, se dirigeant vers le quartier général de l'armée et le palais républicain, le siège du pouvoir, selon des habitants. Pendant la nuit, des avions de chasse ont survolé la ville et des tirs antiaériens ont illuminé le ciel.

Les combats ont repris tôt mardi autour des principales bases des deux camps et des bâtiments stratégiques du gouvernement, tous situés dans des zones résidentielles. Une vidéo de la chaîne de télévision arabe Al Arabiya a montré une forte explosion près du principal quartier général militaire dans le centre de Khartoum, qui a soulevé un gigantesque nuage de fumée et de poussière.

Des images satellites prises lundi par Maxar Technologies ont montré les dégâts subis par Khartoum, notamment par les bâtiments des services de sécurité. Des chars montaient la garde sur un pont enjambant le Nil blanc et à d'autres endroits de la capitale soudanaise.