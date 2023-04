Au Soudan du Sud, les hyacinthes d’eau transformées en combustibles

Considérée comme une mauvaise herbe dans la plupart des régions du monde, lahyacinthed’eau est une aubaine pour les habitants de la ville de Bentiu, au Soudan du Sud, qui ont réussi à profiter de sa prolifération en la transformant, avec très peu d’efforts, en combustible écologique et accessible.

Au Soudan du Sud, cela fait 4 ans que la ville de Bentiu est dévastée par des inondations liées à la crise climatique. Pour les femmes de cette ville au nord de l'Afrique de l'Est, les hyacinthes d’eau, une mauvaise herbe, abondantes et riche en biomasse est une nouvelle source de combustible durable et accessible.

"Les nombreuses inondations ont détruit la forêt qui était la source du charbon de bois que nous avions l'habitude d'utiliser, le charbon de__hyacinthe__d’eau est aujourd'hui une bien meilleure option," estime Roda Nyawuy, victime des inondations à Bentiu.

"La collecte et la préparation du charbon de jacinthe d'eau est plus facile que la collecte de bois à charbon. Le bois à charbon est très loin d’ici. Il faut un bateau, ce qui coute très cher. La__hyacinthe d'eau est très proche de la digue et sa transformation en combustible est simple, pas besoin d’un bateau. Les femmes utilisent des râteaux pour les ramasser, les mettent dans des sacs puis les laisse sécher pendant quelques jours," explique Simon Riak, chef de projet.

Alors que la crise climatique remodèle le paysage de la ville, le Programme alimentaire mondiale (PAM) permet de transformer les récoltes de ces femmes en combustible.

Une fois récupérés, les sacs de hyacinthed’eau sont placés dans un tambour métallique scellé puis brulées sur le feu pendant une vingtaine de minute avant d’être mélangées à du sable et de l’eau pour former des blocs de pâte combustible.

"Le programme alimentaire mondiale a mis en place un projet au cours duquel nous utilisons cette mauvaise herbe pour fabriquer un type de combustible de cuisson afin de réduire la consommation de charbon de bois. Ce type de projet est absolument essentiel pour l'avenir, car il aidera les familles à vivre dans de meilleures conditions malgré les inondations," informe, Gemma Snowdon, directrice de la communication du PAM au Soudan du sud.

Le prix du charbon de bois ayant doublé en un an dans la ville, la hyacinthe d’eau est une aubaine pour cette population déjà éprouvée par des difficultés à se procurer des produits de première nécessité.

Environ 300 personnes, principalement des femmes, participent à la production des barquettes de charbon de jacinthe d’eau et encouragent leur adoption au sein de la communauté.

Les vendeurs de thé et certains restaurateurs ont été invités à tester l’efficacité de ces pâtes combustibles.

Selon les experts, les inondations autour de Bentiu pourraient prendre des années voire des décennies, avant de se résorber.