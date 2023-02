Tunisie : face à l'abstention, l'opposition appelle à l'unité contre Saied

Après la faible participation aux élections législatives, l'opposition tunisienne appelle à un front uni contre le président Kaïs Saied. Un peu plus de 11% des électeurs se sont rendus aux urnes dimanche 29 janvier afin d'élire leurs députés pour un Parlement dépourvu de réels pouvoirs conformément à la nouvelle Constitution portée par le gouvernement.

"J'appelle tous ceux les groupes politiques et la société civile à relever ce nouveau défi. Unissons nous pour œuvrer au changement, sous la forme du départ de Kais Saied, a déclaré lors d'une conférence de presse, Ahmed Nejib Chebbi, le chef de la principale coalition d'opposition tunisienne, le Front du salut nationa (FSN), Près de 90 %, ou plutôt 89 %, des électeurs tunisiens ont ignoré cette pièce de théâtre et ont refusé de participer à ce scénario de coup d'État qui ne les représente pas du tout !"

Le premier tour de ces élections en décembre 2022 n'avait pas davantage rameuté la foule, avec un taux de participation similaire, de 11%. Certains analystes politiques expliquent ce désintérêt par la mainmise de Kais Saïed sur tous les pouvoirs du pays. Le 25 juillet 2021, le président a limogé le gouvernement et gelé le Parlement avant de le dissoudre et de faire adopter une nouvelle constitution - lui accordant des pouvoirs quasi illimités et balayant le système issu de la révolte de 2011.

Le FSN, qui comprend le parti d'inspiration islamiste Ennahdha a affirmé qu'il ne reconnaîtrait pas le nouveau parlement et a appelé à une élection présidentielle anticipée.

Ces élections se sont déroulées dans un contexte économique très difficile pour les Tunisiens, qui voient leur pouvoir d'achat dégringoler avec une inflation supérieure à 10 % et endurent des pénuries de denrées alimentaires.