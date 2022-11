Italie : un scandale éclabousse le seul député d'origine africaine

Le député italien Aboubakar Soumahoro engagé ouvertement pour la cause des ouvriers agricoles et des travailleurs migrants a quitté son parti pour une affaire de détournement de fonds et fraude aggravée en lien avec des migrants.

La belle-mère du membre du parti des Verts et de la Gauche italienne a été condamnée à verser deux ans de salaire non payés à une employée de l'une des ses coopératives agricoles pour migrants.

Bien que non directement concerné par l'enquête, Aboubakar Soumahoro a défendu sa femme soupçonnée d'avoir eu un rôle dans ces coopératives au sud de Rome. Forcé de réagir face à l'ampleur de la polémique, le député a indiqué lors d'une interview télévisée le 24 novembre ne pas avoir été au courant des conditions dans les établissements concernés.

Né en Côté d'Ivoire, Aboubakar Soumahoro est arrivé en Italie à la fin des années 1990, depuis fin septembre, il est le seul député noir du Parlement italien.

Lors de la première session, il avait marqué les esprits en se présentant en bottes boueuses afin de dénoncer la situation des travailleurs exploités par les chefs de gangs depuis plus de dix ans.

A l'heure où gouverné par l'extrême droite, l'Italie adopte une politique très sévère en matière d'immigration, l'homme politique de 42 ans s'affichait comme le symbole d'un contre-pouvoir.