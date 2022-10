Somalie : vague de solidarité après le double attentat à Mogadiscio

La vague de solidarité s'organise en Somalie suite au double attentat qui a tué 100 personnes et en a blessé 300 samedi dans la capitale.

Les résidents ont envahi les hôpitaux pour donner de la nourriture, de l'eau et du sang aux victimes.. Répondant ainsi à l’appel lancé par leur président.

" En tant que jeunes Somaliens, et surtout étudiants universitaires, ces explosions nous ont fait beaucoup de mal, C'est pourquoi les universités et les écoles ont été fermées afin que les étudiants puissent participer aux dons de sang et à d'autres initiatives d'aide aux victimes.", explique Mohamed Yusuf Kariye, étudiant somalien.

Outre les étudiants, les médecins et les acteurs politiques contribuent également à cette vague de solidarité. Alors que le bilan de cette tragédie revendiquée par les islamistes d'al-Shaba risque de s'alourdir, selon le président somalien.

" Quand on a ouvert l'hôpital pour les donneurs de sang et qu'on leur a offert des poches de sang gratuites, Environ 2 000 personnes, principalement des jeunes hommes, des politiciens et d'autres résidents, tout ce qu'ils voulaient, c'était donner du sang, nous avons analysé leurs échantillons sanguins et les avons envoyés aux hôpitaux qui en avaient besoin.'', souligneDr Abdirazak Yusuf Ahmed, médecin

Mogadiscio attend aussi l’aide de la communauté internationale. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré dimanche qu'elle était prête à aider le gouvernement à traiter les blessés et à fournir des soins traumatologiques.