Af. du Sud : le travail des mineurs menacé par la transition écologique

Dans la province de Mpumalanga, au nord-est de l’Afrique du Sud, l’avenir vert inquiète les ouvriers qui subviennent à leurs besoins grâce aux mines.

Connue pour être la "ceinture de charbon" du pays, cette région abrite une centaine de mines de charbon ainsi qu’une douzaine de centrales au charbon.

L’une d’elle, la mine de Khutala située à 1h de route de Johannesburg, fait travailler de nombreux mineurs comme Johannes Tsehla.

"C'est triste parce qu'il y a beaucoup de mines et elles embauchent beaucoup de gens, si elles devaient fermer, beaucoup de gens auraient des difficultés, donc les mines sont très importantes dans nos vies, surtout le charbon parce que nous faisons même du feu avec, elles créent beaucoup de travail en fait." a déclaré Johannes Tsehla, mineur de charbon à Khutala Colliery.

Le charbon est un socle de l'économie sud-africaine. Il emploie près de 100 000 personnes et représente 80 % de la production d'électricité.

"A ce stade, nous sommes conscients que Seriti Green a été établi il y a quelques mois et alors nous soutenons cela parce que nous devons nous diversifier en tant qu'organisation, en fonction de ce qui pourrait venir dans un avenir proche pour nous référer aux normes internationales." a expliqué Isaac Mahumapelo, chef de section de Khutala Colliery mining-open cast.

L'avenir du secteur est incertain, car l'économie sud-africaine, la plus industrialisée d’Afrique, cherche à se sevrer de ce combustible émetteur de carbone, conformément aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

".Alors. Je pense que nous pouvons utiliser un double système, charbon et énergie verte, qui augmentera la capacité parce que ce que nous avons vu, c'est que nous manquons de capacité avec le nombre de délestages que nous avons. De plus, avec les réserves qui sont encore dans le pays, il y a encore beaucoup de réserves qui doivent évidemment être extraites et ensuite brûlées pour l'électricité, donc je pense qu'une double approche sera plus efficace que de couper totalement le charbon." a dit Reginald Mothemela, chef de section de la mine de charbon de Khutala sous terre.

L'année dernière, le gouvernement a obtenu 8,5 milliards de dollars de prêts et de subventions d'un groupe de pays riches pour financer la transition vers des alternatives plus écologiques.

Les négociations tendues sur la manière dont l'argent doit être dépensé devraient se terminer avant le sommet sur le climat COP27 en Égypte en novembre.

Les partisans espèrent que l'argent servira de catalyseur pour transformer le paysage énergétique du pays, qui est l'un des douze plus grands pollueurs au monde.

Mais des questions subsistent quant à la capacité du pays à progresser rapidement vers son objectif d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.