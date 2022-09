Comores : Yemenia Airways condamnée pour le crash de 2009

Treize ans après le crash de l'avion Yemenia Airways qui a coûté la vie à 152 personnes, la justice a condamné la compagnie le 14 septembre à verser une amende de 225 000 euros pour homicides et blessures involontaires.

Cette lourde condamnation prononcée par un tribunal de Paris est la fin d'une procédure longue et pénible pour la seule rescapée de l'accident, Bahia Bakari présente au procès. L'Airbus A310 avait décollé de la capitale yéménite et se dirigeait vers les Comores lorsqu'il s'est écrasé dans l'océan Indien.

"Ce n'est pas un poids parce que c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours et la décision du tribunal ne va pas changer mon histoire. C'est quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera toute ma vie. C'est un soulagement, car je n'ai jamais dit ouvertement que je pensais que la société était coupable, j'attendais la décision du tribunal. Pour moi, c'est juste un soulagement", a réagi Bahia Bakari. La jeune femme avait 12 ans au moment des faits et voyageait avec sa mère décédée dans l'accident.

La compagnie qui ne s'est pas présentée pendant l'instruction en raison de la guerre dans son pays, selon son avocat, compte faire appel. "Nous avons pris note de la décision qui a déclaré que "Yemania Airways était coupable d'imprudence", c'est le terme utilisé par le tribunal. Nous ne commenterons pas cette décision aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un appel sera déposé et que nous examinerons attentivement la décision", a déclaré maître Leon Lef Forster.

Ce crash avait entraîné l'indignation de la communauté comorienne de France qui avait dénoncé les mauvaises conditions de transport et état des appareils de la compagnie.

Mais les investigations menées sur les boîtes noires, retrouvées en 2009, ont permis de révéler que l'accident était dû à une série d'erreurs de pilotage.

La compagnie doit aussi verser avec exécution provisoire, c'est-à-dire immédiatement, un million d'euros au titre des honoraires d'avocats et 50.000 euros pour les frais d'accompagnement à l'AFVCA (Association des Familles des Victimes de la Catastrophe Aérienne du Yemenia Airways du 29 juin 2009).