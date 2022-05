L'Afrique du l'Ouest face à la pêche illicite [Business Africa]

Des pêcheurs s'activent autour du filet sur la plage de Lomé, mais la prise du jour n'a pas été bonne. Les pêcheurs ont des difficultés pour capturer suffisamment de poissons, alors que la côte ouest africaine regorge de plusieurs variétés. Ils pointent du doigt la pêche illicite pratiquée par des navires étrangers.

La région ouest africaine fait face à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui, selon la FAO, représente 37 % des captures. La pêche illégale et la surexploitation accélèrent ainsi la raréfaction des ressources halieutiques dans la zone.

L'une des réponses à ces problèmes passe par la mise en commun des efforts et une synergie d'actions. Premier pays producteur de poisson en Afrique, le Maroc essaie de se démarquer avec des mesures strictes et un système de surveillance et de contrôle pour lutter contre la pêche illégale.