Des journalistes tunisiens manifestent pour la liberté de la presse

Des journalistes ont manifesté jeudi contre les "violations" qui menacent selon eux les libertés en Tunisie, notamment depuis le coup de force du président Kais Saied, dénonçant une politique "répressive" contre les médias. A l'appel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), les manifestants ont défilé dans le centre de Tunis, scandant des slogans contre les tentatives, selon eux, des autorités de "domestiquer" les médias et les transformer en outils de propagande. "Liberté! Indépendance !" , "Non à la répression, non au verrouillage" , "la presse est libre et ne sera jamais soumise" , ont notamment martelé les manifestants, encadrés par un dispositif policier.