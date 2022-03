RDC : patrouille avec des soldats à la poursuite des rebelles ADF

Une centaine de véhicules, équipées de mitrailleuses, quittent Beni, dans la province du Nord-Kivu, pour la ville de Komanda, en Ituri en empruntant la fameuse route de 105 kilomètres très redoutée dans la région.

Des maisons calcinées, des véhicules brûlés et des villages fantômes jonchent la route reliant Beni à Komanda, témoignant du règne de la terreur infligée par le groupe rebelle des Forces démocratiques alliées dans l'est de la République démocratique du Congo.

Une colonne d'une centaine de véhicules de transport de troupes, menée par des jeeps équipées de mitrailleuses, a quitté Beni, dans la province du Nord-Kivu, pour la ville de Komanda, en Ituri, soulevant une poussière jaune sur la fameuse route de 105 kilomètres, largement redoutée.

Le long de cette route, les rebelles de l'ADF, présentée par le groupe État islamique comme sa filiale centrafricaine, ont exercé une violence extrême contre les civils, souvent à l'aide de machettes et d'autres armes blanches. Le tronçon de la route nationale 4 entre Eringeti et Komanda est parsemé de châssis de véhicules incendiés et de motos carbonisées, ce qui témoigne de la violence qui règne dans la région.

Maisons abandonnées

Les maisons abandonnées ont été récupérées par la nature, leurs anciens occupants ayant fui depuis des mois. On peut voir des animaux domestiques errer entre les huttes dans les villages où l'on a planté du cacao et du café.

À mi-chemin, à Mayi-Moya, le convoi rencontre des traces de sang frais mélangé à de la farine de maïs, puis des motos-taxis transportant les corps de quatre victimes de la violence apparemment sans fin. Des combattants de l'ADF ont tendu une embuscade aux voyageurs qui se rendaient sans escorte à Eringeti.

En réponse, l'armée déploie sa nouvelle unité canine dans les forêts où les insurgés se retirent après leurs attaques. Mais les ADF attaquent souvent au cœur de la nuit, cherchant des positions militaires isolées et évitant le combat au corps à corps avec les forces régulières.

Cela nous rassure !

Le major général Camille Bombele, coordinateur des opérations militaires conjointes avec l'armée ougandaise dans la région, a déclaré que chaque fois que les ADF sont sur la défensive, ils attaquent les civils dans des actes de "guerre asymétrique" dans le but de retourner la population contre les militaires.

"Ce sont des djihadistes" qui cherchent à convertir la population à l'islam radical, a déclaré Bombele.

"Ils n'ont pas besoin que les gens soient catholiques, protestants, des citoyens pacifiques".

Pour sécuriser davantage la route, de nouvelles unités de l'armée ont été déployées en plusieurs points du parcours. Les chefs des opérations dans les deux zones ont tenu une réunion de commandement pour planifier la protection des civils, qui subissent les représailles des ADF dans le cadre des opérations en cours avec l'armée ougandaise.

A l'extérieur de Komanda, dans le village de Ngombenyama, le convoi croise des habitants revenant des champs et des enfants jouant devant leur maison.

"Nous sommes ravis de voir la présence des militaires dans notre chefferie de Walese Vokutu. Cela nous rassure ! Nous espérons que la paix sera rétablie. C'est le souhait de la population", a déclaré Paul Atibo Yope, un chef local visiblement soulagé.