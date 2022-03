Football : Mamadou Fall, star à LA

Les footballeurs africains ont rayonné aux quatre coins du monde ce week-end. En Europe, en Amérique et même en Australie.

En MLS, l'un des chocs du week-end opposait le Los Angeles FC aux Portland Timbers. La franchise californienne menée au score et réduite à 10 a dû son salut à son défenseur sénégalais Mamadou Fall.

Au bout des arrêts de jeu, c'est lui qui pousse au fond des filets le ballon d'une égalisation inespérée.

Le natif de Rufisque, que tous les US appellent Mbacke, lance sa saison avec ce premier but dès la deuxième journée. L'an passé, pour sa première saison pro, il en avait claqué 4 en 19 apparitions.

Pays-Bas : l'Ajax toujours Haller

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Sébastien Haller. Le buteur ivoirien signe un nouveau doublé ce week-end avec l'Ajax d'Amsterdam.

Un but inscrit de près et un autre, superbe, enchaînement amorti poitrine-reprise de volée qui permet à son club de conforter sa place de leader d'Eredivisie.

Avec 16 réalisations, il caracole en tête du classement des buteurs.

Australie : la flèche Touré

On boucle ce tour du monde par l'Australie ou on n'arrête plus Mohamed Touré (Adelaide United).

Le Guinéen de 18 ans a fait parler sa pointe de vitesse contre Perth Glory. Un débordement supersonique ponctué d'une frappe sournoise dans un angle impossible.

Le natif de Conakry en est à deux buts cette saison, six depuis ses débuts professionnels il y a déjà deux ans.