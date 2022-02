Afrique du Sud : retour sur deux années de pandémie

Deux ans après l'apparition du coronavirus en Afrique du Sud, le pays reste marqué par la pandémie. Le 5 mars 2020, le président Cyril Ramaphosa prenait la parole pour annoncer la détection d'un premier cas positif sur le territoire. Un homme de 38 ans, qui revenait d'un séjour en Italie avec sa famille.

"Il est donc maintenant confirmé que nous avons une personne dans notre pays, qui a été testée positive au coronavirus", a déclaré Cyril Ramaphosa à Pretoria.

Moins d'un mois après, le gouvernement a annoncé un confinement imminent, afin de limiter la flambée des cas. Les supermarchés ont alors été pris d'assaut, les habitants ne sachant pas combien de temps cette situation allait durer.

À l'extérieur des villes, les routes ont été bloquées par des kilomètres d'embouteillage, les conducteurs étant contraints de s'arrêter pour effectuer des tests de dépistage. Au mois d'avril, le pays a mis en place des tentes de dépistage mobiles à Johannesburg, en plus d'une campagne de sensibilisation.

"Je pense qu'au début, l'Afrique du Sud a très bien fait de nombreuses choses", explique le Dr Jeremy Nel, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Witwatersrand. "Mais ensuite, comme cela s'est avéré malheureusement, les mesures qui avaient bien fonctionné jusque-là n'ont pas réellement servi".

Mais le confinement a entraîné une hausse du chômage et des demandes d'aides alimentaires, alors que des millions de personnes vivaient déjà sous le seuil de la pauvreté. À cette période, personne ne savait vraiment comment se protéger du virus.

"Au début, le personnel médical était très anxieux, car il craignait d'attraper le Covid-19", se rappelle le Dr Jeremy Nel. "C'était la peur de tomber malade dans l'exercice de ses fonctions, et encore une fois, la crainte de l'inconnu n'arrangeait rien. Et beaucoup de gens se demandaient comment se protéger et qui serait la prochaine personne malade, etc."

Le port du masque commence à prouver son efficacité pour limiter la propagation, mais tous les pays n'arrivent pas à en obtenir.

"La plupart de nos équipements de protection viennent d'Europe, et l'Europe avait été touchée par le Covid-19 juste avant nous", continue le spécialiste.

"Tout le matériel se trouvait donc là-bas et ils s'en servaient. Nous avons eu du mal à l'obtenir, et nous redoutions qu'il n'y ait pas assez de masques pour les professionnels de santé. C'était difficile, car on s'attend à ce que les soignants protégés fassent leur travail, c'est pourquoi nous avons tous signé. Mais la situation était différente, si vous n'avez pas de protection, cela revient à demander à beaucoup de gens d'entrer dans une pièce où ils peuvent très facilement être infectés".

Peu avant la période de Noël, le gouvernement a mis en place un nouveau confinement et le retour des interdictions. L'accès aux vaccins contre le virus était alors au cœur des débats. Le 24 juin 2020, l'Afrique du Sud lance un essai de vaccin, le premier sur le continent africain. Mais l'apparition soudaine du variant Delta a suscité beaucoup d'inquiétude, entraînant des symptômes plus graves.

"Par exemple, si nous avions eu plus de personnes vaccinées par la troisième vague, nous aurions sauvé beaucoup de vies", détaille-t-il.

"Il est très difficile de regarder quelqu'un qui lutte pour respirer avec un ventilateur alors que le vaccin était à sa disposition. Et pour une raison quelconque, vous savez, ils ne l'ont pas eu et ce n'est peut-être pas de leur faute. Peut-être qu'il n'y avait tout simplement pas d'accès assez organisé. Ou peut-être qu'ils ont eu des doutes, qu'ils ont pris du retard ou autre, pour n'importe quelle raison, mais ils auraient pu l'avoir. En théorie, c'était disponible dans le pays. Et on voyait arriver et mourir des gens qui ne devaient pas mourir."

Mais la situation a continué d'évoluer, avec l'apparition du nouveau variant Omicron.

"Nous voyons le variant Omicron se répandre dans le monde entier, chaque pays reçoit maintenant la même courbe d'infection", conclue le Dr Jeremy Nel. "Il ne peut pas réellement être ralenti, parce qu'il est tellement plus infectieux que les variants précédents".

L'Afrique du Sud compte plus de 3,5 millions de cas et plus de 97 000 décès liés au Covid-19.