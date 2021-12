Nigeria : une nouvelle attaque terroriste vise la ville de Maiduguri

Au moins quatre personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion de plusieurs roquettes tirées par des djihadistes présumés dans le nord-est du Nigeria, cette attaque intervient alors que le président Muhammadu Buhari effectue une visite dans la région.

A Maiduguri, le président doit inaugurer plusieurs projets dont un pont aérien et un centre éducatif à l'université de la ville. Les habitants ont imputé l'attaque à l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest qui sévit notamment dans la région. Par le passé, l'Iswap et son rival Boko Haram ont lancé des attaques meurtrières en tirant des roquettes sur Maiduguri qui a fait plusieurs morts et des millions de déplacés.

Début décembre, les jihadistes ont tiré deux roquettes sur la ville. En février, au moins 17 personnes avaient été tuées et une quarantaine d'autres blessées par une attaque à la roquette menée sur Maiduguri par les combattants de l'Iswap. L'Iswap a consolidé son contrôle dans le nord-est après la mort du chef de Boko Haram en mai lors d'affrontements entre les deux groupes.