Soudan : retour d'Abdallah Hamdok sur fond de contestations

Le Premier ministre Abdallah Hamdok, écarté lors du coup d'Etat militaire au Soudan, a retrouvé dimanche son poste après un accord avec le général Abdel Fattah al-Burhane.

Un document appelé à remettre la transition sur les rails après le coup d’Etat du 25 octobre. Parenthèse qui a plongé le Soudan post-Omar el-Béchir dans un bain de sang. " Cet accord permet, nous l'espérons, de lever les obstacles internes et externes et de rétablir le processus de transition vers une démocratie durable.", a déclaré Abdallah Hamdok.

Il doit désormais former un nouveau cabinet après cet accord prévoyant également la libération des dirigeants civils arrêtés le 25 octobre. Les futurs ministres seront des "technocrates", indique le texte signé dimanche.

Le nouveau processus doit être inclusif a martelé le général Al-Burhan.

" Nous ne voulons éliminer personne, conformément à ce qui a été convenu lors de la conférence nationale. Nous voulons un véritable partenariat avec toutes les forces politiques nationales, afin de pouvoir mettre en place des institutions capables d'assurer la transition vers un régime civil.". a-t-il déclaré.

Mais c’était sans compter la réaction des pro-démocratie. Réunis dimanche devant le palais présidentiel, ils ont rejeté "l'accord des traîtres qui n'engagent que ses signataires. ’’, selon les termes de l'Association des professionnels soudanais.

Appelant à un régime essentiellement civil. "On ne veut pas de partenariat avec l'armée", martèle Mohammed Farouq, qui défile à Khartoum. "On veut un Etat uniquement civil, que les soldats rentrent dans leurs casernes et que ceux qui ont tué des manifestants depuis le putsch soient jugés", lance-t-il.

Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes pour tenter de ramener le calme.

Mais, a prévenu aussitôt l'ONU, "tous les acteurs soudanais doivent désormais agir de façon constructive et de bonne foi pour restaurer l'ordre constitutionnel et la transition".