Afrique du Sud : le décompte des voix aux municipales a commencé

En Afrique du Sud, le décompte des voix récoltées lors des élections municipales a commencé.

Le pays a enregistré l'un des taux de participation électorale les plus bas de son histoire récente.

Dans les quartiers de la Commission électorale indépendante (CEI), plusieurs dirigeants de partis politiques et des journalistes attendent le dépouillement des votes.

"Nous sommes le seul parti politique dans ce pays à avoir réussi à déloger l'ANC. Maintenant, nous avons démontré aux Sud-Africains qu'il est possible de déloger constitutionnellement et démocratiquement l'ANC car c'est une malédiction pour ce pays." a déclaré Herman Mashaba, président d'ActionSA.

"En 2016, vous vous souviendrez que nous avons obtenu un peu plus de 8,6% des votes finaux qui ont été déclarés. Maintenant, nous avons déjà dépassé cette marque avec un peu plus de 48% et nous sommes le seul parti qui a montré une croissance jusqu'à présent. L'ANC a perdu beaucoup, tout comme l'Alliance démocratique, ils ont perdu beaucoup." a ditOmphile Maotwe, secrétaire générale des Economic Freedom Fighters.

L’ANC, le parti au pouvoir, fer de lance de la lutte contre l'apartheid, s'apprête à réaliser sa pire performance électorale depuis la fin de l'apartheid, avec un soutien qui devrait passer sous la barre des 50 % dans les scrutins locaux.

"Lorsque nous avons fait du porte-à-porte, de nombreuses personnes nous ont dit qu'elles, vous savez, qu'elles n'avaient pas soulevé les questions de corruption en tête de leurs préoccupations. Ils étaient heureux que l'ANC fasse quelque chose à ce sujet, que de nombreuses personnes aient été arrêtées, qu'à l'intérieur des organisations, des dirigeants qui avaient été traduits en justice, et avaient été accusés pénalement, avaient été invités à se retirer." a temporisé Jessie Duarte, Secrétaire général par intérim de l'African National Congress.

Les résultats définitifs du sixième scrutin municipal organisé dans le pays depuis la fin de l'apartheid étaient attendus mercredi, tandis que les résultats officiels seront annoncés jeudi.