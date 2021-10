Angola : la Turquie s'engage dans la lutte contre le terrorisme

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, était lundi à Luanda, reçu par son homologue angolais, Joao Lourenço au palais présidentiel.

L’objectif annoncé d’Ankara est de porter les échanges bilatéraux avec l'Angola 176 millions à 500 millions de dollars annuels. Pour atteindre ses objectifs, la Turquie peut compter sur l’ouverture récente de la liaison Luanda-Istanbul par Turkish Airlines.

Autre point discuté, la lutte contre le terrorisme, le Président Erdogan a réitéré le soutien d'Ankara à Luanda dans la lutte contre le terrorisme.

Dans ce cadre, Erdogan a annoncé que le 3è Forum d'affaires Turquie-Afrique sera organisé à Istanbul les 21 et 22 octobre, et que le 3è Sommet de partenariat Turquie-Afrique se tiendra à Istanbul les 17 et 18 décembre.