Somalie : le Premier ministre dépouillé des pouvoirs exécutifs

En Somalie entre le président de la République et son Premier ministre, les couteaux restent tirés. Dernier épisode en date de cette rivalité au sommet de l’Etat, le retrait jeudi des pouvoirs exécutifs du Premier ministre par le président.

Il s’agit notamment des prérogatives de destitution et/ou de nomination de dirigeants jusqu'à la tenue des élections.

Pour Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a pris "des décisions imprudentes pouvant ouvrir la voie à l'instabilité politique et sécuritaire", décisions prises de son propre chef,

Le chef de l’Etat somalien avait déjà annulé le limogeage du chef des renseignements prononcé le 5 septembre par Premier ministre.

C’est dans ce contexte qu’aura lieu la désignation des membres de la Chambre basse, dernière étape avant l'élection du chef de l'Etat selon le système électoral indirect somalien, entre le 1er octobre et le 25 novembre.

Mais le processus apparaît cependant en grand danger. Et pour cause, le Premier ministre bénéficie du soutien de plusieurs hommes politiques, notamment de l'opposition. International Crisis Group estimait mardi que "se débarrasser de Mohamed Hussein Roble ruinerait probablement l'accord sur lequel sont basées les élections".

"Les affrontements coup pour coup entre ses deux plus hauts dirigeants risquent de bouleverser le peu de stabilité dont le pays a joui, tout en détournant les hommes politiques d'autres priorités", ajoutait l'ICG, en appelant les partenaires et bailleurs de fonds de la Somalie à "désigner publiquement les saboteurs, les menacer de sanctions s'ils ne changent pas de cap et préparer des mesures ciblées".

L'impasse électorale et cette énième crise au sommet de l'Etat détournent également l'attention de l'insurrection jihadiste shebab qui secoue le pays depuis 2007.

Evincés de Mogadiscio en 2011, les shebab contrôlent toujours de vastes zones rurales du pays et mènent régulièrement des attentats dans la capitale.