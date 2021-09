Angola : manifestation contre une réforme électorale

En Angola, le projet de loi visant à centraliser le décompte des voix lors des élections, présenté par le président Joao Lourenço passe mal.

L’opposition angolaise est descendue dans la rue à Luanda, la capitale, samedi à l’appel de l’UNITA, l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola pour dénoncer une modification qui menace selon elle, la transparence des élections prévues l’année prochaine.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la capitale, brandissant des drapeaux de l'Unita et de l'Angola tout en scandant "MPLA dégage" en portugais.

"Nous devons former un grand bloc démocratique pour résoudre les problèmes de ce pays. Un grand bloc démocratique, Chers Compatriotes. Parce que seuls, nous ne pourrons jamais surmonter les nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'appelle à la tolérance, au respect et au dialogue : le dialogue et la tolérance. Malheureusement, cela n'existe pas dans nos institutions. Nous sommes ici pour lancer un appel au patriotisme.", a déclaré Adalberto Costa Júnior, leader, UNITA.

Pour garantir l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, la principale formation d’opposition exige l'identification biométrique des électeurs et l'implication de la société civile dans le dépouillement des bulletins de vote entre autres.

Élu en 2017 après le retrait de son prédécesseur, Jose Eduardo dos Santos, après un règne de 38 ans, Joao Lourenço devrait briguer un second mandat lors des élections présidentielle, parlementaires et locales de 2022.