Une tortue géante carnivore filmée aux Seychelles

Sous un air plutôt calme et nonchalant, la tortue géante peut finalement s'avérer être un redoutable prédateur. Une scène étonnante a été filmée sur l'île de Fregate aux Seychelles. Une tortue femelle chasseuse a englouti un poussin sterne. C'est la première fois qu'un tel comportement et documenté chez une tortue.

"Nous savions qu'occasionnellement, les tortues peuvent manger un peu de viande, comme à peu près tous les herbivores le font quand ils en trouvent. C'est un peu de la protéine gratuite, alors pourquoi ne le feraient-ils pas ? Mais il s'agit seulement de se nourrir d'un peu de charogne, il ne s'agit pas de chasser, ni de tuer une proie. Ce qui est arrivé était donc totalement inattendu. Il semble qu'il s'agisse d'une action agressive et délibérée. Il n'y avait rien de désinvolte. Donc tout cela indique qu'il s'agit d'une tortue qui avait déjà fait cela auparavant", explique le Dr. Justin Gerlach, biologiste de l'université de Cambridge .

L'île de Fregate compte plus de 3 000 tortues géantes d'Aldabra. Les scientifiques mettent ici en avant un comportement caractéristique d'une tortue agressive. Ils ont dû se raisonner pour ne pas intervenir et laisser faire la vie.

"Je me souviens que quelqu'un m'a dit : " Oh non ! Nous devons sauver le poussin". Je l'en ai empêché et je lui ai dit : "Si vous étiez dans la savane et qu'un lion s'élance après une gazelle, iriez-vous sauver la gazelle ? Et bien là, c'est un peu le même concept. La nature peut être cruelle", raconte Anna Zora de la Frégate Island Foundation.

Certains cas de tortues menant ce type d'attaques avaient déjà été rapportés, mais c'est la première fois qu'un tel comportement est documenté. Une étude détaillée sur cette découverte a été publiée par la revue scientifique américaine Current Biology.