Covid-19 : le Nigeria reçoit 4 millions de doses de vaccin Moderna

Réception de vaccins au Nigeria. Dimanche, deux avions ont atterri avec 4 millions de doses de vaccin Moderna. Les doses ont été réceptionnées par des responsables de l'UNICEF, l'agence des Nations Unies pour l'enfance, à l'aéroport d'Abuja.

Envoyé par les Etats-Unis, il s'agit du deuxième lot arrivé au Nigeria, après une première livraison de vaccins AstraZeneca dans le cadre du programme Covax en mars.

La propagation du variant Delta fait craindre une baisse des envois effectués via ce programme. Et l'éventualité d'un nouveau rappel des vaccinées pourrait ralentir les envois de vaccin, tandis que certains pays en ont un besoin urgent.

À l'échelle du Nigeria, plus de 2 000 personnes sont décédées du Covid-19 et près de 200 000 ont été touchées par le virus. Des chiffres en dessous de la réalité, en partie à cause du faible taux de dépistage.

Le mois dernier, les autorités nigérianes ont déclaré avoir détecté le variant Indien, faisant redouter une troisième vague d'infections.