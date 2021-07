Covid-19 : le Zimbabwe approuve le vaccin Johnson & Johnson

Le Zimbabwe a approuvé mercredi le vaccin anti-Covid américain Johnson and Johnson.

Frappée par une troisième vague de contaminations au coronavirus, le pays qui entretient des relations peu amicales avec les pays occidentaux à décider d’autoriser pour la première fois un vaccin produit par l’une de ces contrées.

Jusqu’à présent seuls les vaccins chinois, indiens et russes avaient été validés.

Le gouvernement zimbabwéen avait été critiqué pour avoir refusé un don de l'Union africaine (UA) de trois millions de doses de Johnson and Johnson alors que les cas de contamination augmentaient et que les vaccins se faisaient de plus en plus rares.

Cette décision avait été justifiée à l’époque par des soupçons concernant des problèmes de stockage du produit et de possibles effets secondaires.

Mercredi l’Autorité de contrôle des médicaments du Zimbabwe a donc fait volte-face en s’appuyant sur des données de qualité, de sécurité et d’efficacité.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont au cours de la dernière décennie imposé des sanctions économiques à des entités et personnalités zimbabwéennes pour violations des droits de l'homme.