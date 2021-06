Mali : deux soldats tués dans une attaque dans le nord

Deux soldats maliens ont été tués samedi soir dans le nord du pays lors d’une attaque imputée à des djihadistes et huit Casques bleus ont été blessés dimanche dans l'explosion d'une mine dans le centre.

"Deux de nos hommes ont été tués par les terroristes samedi soir dans l'attaque d’un de nos check-points à 60 km au sud-ouest de Gao", a déclaré à l’AFP un responsable militaire. Le terme "terroristes" fait communément référence aux djihadistes.

Un autre responsable militaire a fait état de deux soldats morts et un blessé. Les soldats ont été attaqués alors qu'ils déplaçaient leur poste de contrôle d'une centaine de mètres, vers une position près de laquelle les assaillants s'étaient embusqués, a dit un responsable sécuritaire.

Dimanche, huit soldats de la mission de l'ONU au Mali (Minusma) ont été blessés, dont cinq gravement, quand leur véhicule a sauté sur une mine à l'est de Douentza (centre), non loin d'un camp de l'armée malienne. Les engins explosifs improvisés (EEI) sont une arme de prédilection des djihadistes contre les forces maliennes, françaises et internationales. Ils tuent aussi de nombreux civils.

Tourmente multiforme

Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste et djihadiste dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention de forces de l'ONU, africaines et françaises.

Les indépendantistes ont signé un accord de paix en 2015. Mais le Mali reste en proie aux agissements des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, aux violences intercommunautaires et aux trafics en tous genres. Les violences se sont propagées au Burkina Faso et au Niger voisins.