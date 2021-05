Angola : le cimetière de bateaux de Santiago

À quelques kilomètres au nord de Luanda en Angola, sur la plage Santiago, se trouve un cimetière marin rempli de carcasses de vieux bateaux, dont certains sont ici depuis près de 30 ans. L’endroit fait la joie des photographes amateurs et des ferrailleurs qui récupèrent et revendent des morceaux de cuivre, de fer et de bronze sur ces épaves. Mais ces navires sont aussi un cauchemar pour les pêcheurs et pour l’environnement, comme l’explique José Sebastião dos Santos, un pêcheur.

« Cela nuit à nos enfants qui se baignent, mais aussi aux marins. En plus, les bateaux ont ruiné de nombreux filets, on n'arrive pas à fonctionner correctement, on n'arrive pas à naviguer. Tous les endroits qui étaient bons pour la pêche ne le sont plus, car tout est occupé par ces bateaux. C'est un problème sérieux pour nous. »

La bonne nouvelle, c’est que les autorités angolaises ont lancé un appel d’offres pour libérer la plage de toutes ces épaves. L’endroit va manquer aux amateurs de photos insolites, mais pour ces pêcheurs et leurs enfants, ce sera un soulagement.