A Johannesburg, des visites guidées pour changer la perception de Hillbrow

Le quartier de la métropole sud-africaine, tristement célèbre pour sa violence, pourrait changer d'images grâce à l'association Dlala Nje.

Situé au cœur de Johannesburg, le quartier de Hillbrow a plus souvent été associé à son taux de criminalité qu'à son potentiel touristique dans ses vingt dernières années. Mais alors que la métropole sud-africaine commence à changer l'image de son centre-ville délaissé, les touristes découvrent ce quartier riche en histoire, pourtant peu connu.

"Nous venons d'atterrir en Afrique du Sud ce matin, et tout de suite, nous sommes venus ici et ce qui m'a vraiment surpris, c'est la diversité de ce que nous avons vu dans un périmètre aussi petit" raconte Patrick Castanaer.

Depuis sa création en 2012, les membres de l'association Dlala Nje ont guidés plus de 20 000 touristes à travers Hillbrow. Leur objectif : changer la perception de ce quartier pauvre et surpeuplé, connu pour sa violence et ses activités illicites.

"Nous vous emmenons dans les rues de Hillbrow pour vous montrer tout ce que vous devez savoir sur le quartier. Nous essayons de remettre en question votre perception, votre façon de voir le centre-ville" affirme Grant Ncobo, qui guide les touristes à travers le quartier.

Après la fin de l'apartheid, Hillbrow était devenu célèbre dans tout l'Afrique du Sud pour la présence de gang et le haut taux de pauvreté qui y régnait. Grace aux profits de ses visites guidées, l'association Dlala Nje finance des projets communautaires destinés à soutenir les jeunes des quartiers pauvres, même si leurs activités n'ont pas toujours fait l'unanimité.

"Certains peuvent nous accuser de faire du tourisme de bidonville ou du poverty-porn, mais pour être honnête, nous avons dépassé ce débat maintenant. Nous avons prouvé notre capacité à offrir des opportunités aux jeunes de ce coin de Johannesburg qui souvent mal compris, et nous le faisons en organisant ces visites. Sans ces visites, nous ne serions pas en mesure d'avoir ces centres communautaires" explique Nickolaus Bauer, co-fondateur de Dlala Nje.

Grâce au tourisme, les membres de Dlala Nje espèrent redonner sa grandeur d'antan aux quartiers du centre de Johannesburg, riches en potentiels. A l'image de la Hillbrow Tower, culminant à 269 mètres, symbole incontesté de la métropole sud-africaine.