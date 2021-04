Entretien exclusif : ''l'Afrique va vous étonner'' Angélique Kidjo

Africanews fête son cinquième anniversaire et met en avant de puissantes voix africaines pour commémorer l'occasion et illuminer l'image de notre continent.

Notre invitée aujourd'hui est Angélique Kidjo, artiste panafricaine de renommée mondiale et militante - notamment en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF et fondatrice de Batanga - une association qui permet aux jeunes femmes africaines d'accéder à l'enseignement secondaire et universitaire. Multirécompensée pour ses actions, elle figure parmi les femmes les plus influentes du monde selon The New York Times, The Guardian ou encore Paris-Match. La Diva béninoise et l'artiste nigériane Yemi Alade ont sorti un album intitulé ''Dignity" un an après leur single Shekere. Un entretien exclusif à suivre sur nos antennes et nos plateformes.