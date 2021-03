L'île Maurice débute un deuxième confinement

L'île Maurice a entamé mercredi matin un confinement national jusqu'au 25 mars, pour la deuxième fois depuis l'apparition de la Covid-19 dans l'archipel de l'océan Indien il y a un an.

"Ce confinement est devenu nécessaire après l'apparition de quatre nouveaux cas locaux positifs de Covid 19, ce qui porte à 14 le nombre de cas positifs locaux enregistrés depuis le 5 mars dernier", a déclaré mardi soir le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth dans une allocution télévisée.

"Nous n'avions pas d'autre choix que le confinement total afin d'empêcher la propagation du virus et protéger la population", a ajouté le Premier ministre.

Depuis ce mercredi, seuls les services essentiels seront opérationnels, notamment le port, l'aéroport, les services hospitaliers, les secours d'urgence.

A compter de jeudi, les supermarchés, les boulangeries, les stations essence et les pharmacies seront accessibles selon un principe de rotation des consommateurs par ordre alphabétique.

"Je suis certain que nous pourrons reprendre nos activités le plus vite possible", a également dit le Premier ministre.

Condamné par l'opposition

Ce nouveau confinement, après celui imposé en mars 2020, est condamné par les dirigeants de l'opposition, dont l'ancien Premier ministre Navinchandra Ramgoolam qui a dénoncé "l'incompétence du gouvernement".

Mais pour le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme Steven Obeegadoo, "le gouvernement a mis en application de manière rigoureuse les protocoles sanitaires" et "Maurice n'avait pas d'autre choix que d'imposer ce confinement afin de briser la chaîne de transmission du virus".

L'île Maurice, qui compte environ 1,2 million d'habitants, avait enregistré un total de 641 cas depuis le début de l'épidémie, dont 10 décès. 31 cas actifs locaux ont été recensés depuis le 5 mars 2021.