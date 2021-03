Côte d'Ivoire : lancement de la campagne de vaccination

Après le Ghana, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'ouvrir sa campagne de vaccination dans le cadre de l'initiative Covax. Le lancement officiel a eu lieu ce lundi au Palais de sports de Treichville à Abidjan, en présence de plusieurs ministres du gouvernement.

Le secrétaire général du gouvernement, Patrick Achi a été le premier à se faire vacciner. Il a été suivi par trois autres ministres et plusieurs infirmières, professeurs et forces de l'ordre.

"Pour cette première phase, la vaccination va concerner uniquement le district autonome d'Abidjan car Abidjan constitue l'épicentre de l'épidémie au niveau du pays avec 95% des cas positifs", a expliqué le ministre de la santé, Eugène Aka Ouélé.

500 000 doses distribuées

Cette première phase de vaccination ne concerne également que les personnels de santé, les membres de forces de défense et de sécurité et les enseignants.

"En accomplissant ce devoir patriotique ces acteurs de notre première ligne, parce qu'ils seront protégés contre la Covid-19, pourront alors permettre un retour progressif à la normale dans notre pays et permettre ainsi un meilleur accès pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens au service de santé, d'éducation et de protection" a assuré Patrick Achi,

Dans le cadre de l'initiative Covax, la Côte d'Ivoire a reçu 500 000 doses du vaccin AstraZeneca. Officiellement, près de 33 000 cas et 192 décès auraient été recensés dans le pays.