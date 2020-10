Un parc national kenyan célèbre un "babyboom" d'éléphants

Au nord du Kilimandjaro, les éléphants du parc national d’Amboseli, connaissent un véritable baby boom.

Connue pour ses troupeaux d’éléphants, cette région du sud du Kenya a enregistré cette année un véritable record des naissances d’éléphants, révèle Cynthia Moss, fondatrice du Amboseli Trust For Elephants :

"Lorsque les conditions se sont améliorées en 2018, beaucoup de femelles se sont accouplées et sont tombées enceintes. Aujourd'hui, nous sommes à 205 bébés nés en 2020 et nous en attendons même plus, car décembre est généralement un mois de naissances élevées. »

Une bonne nouvelle pour la biodiversité prouve que la fertilité des éléphants augmente après de fortes pluies tombées en 2018 et 2019. Une grossesse d'éléphant peut durer environ 22 mois. En raison de la grande taille de l'éléphant, le développement du fœtus dans le ventre de la mère est plus lent, il dure environ 660 jours.

Entre 1973 à 1989, le nombre d’éléphants est passé de 167 000 à 16 000 pachydermes.

Aujourd'hui, sa population a doublé pour atteindre près de 35 000 éléphants.

Patrick Omondi, directeur de la biodiversité, de la recherche et de la planification, Kenya Wildlife Service est optimiste mais reste prudent :

"Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce qu'il y a des communautés dans le monde entier qui ne sont pas au Kenya et qui voient encore la valeur de l'ivoire. Parce que l'ivoire, et nous en avons la conviction, n'est pas un médicament. L'ivoire sert son but sur les éléphants, donc ceux qui tuent les éléphants pour obtenir de l'ivoire, pour faire des bracelets, des colliers juste pour les cosmétiques, ils détruisent un patrimoine mondial".

Le parc national d'Amboseli a également pris des mesures pour réduire les incidents de braconnage.

Il recrute des éclaireurs au sein de la communauté locale qui aident les gardes à surveiller les éléphants.

Il y a maintenant plus de 1 500 éléphants ici, selon le Kenya Wildlife Service.