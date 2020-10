Brigid Kosgei vise un nouveau sacre dans le marathon de Londres

Brigid Kosgei s'annonce comme la grande favorite ce dimanche du marathon de Londres disputé en circuit fermé en raison de la pandémie de coronavirus.

La Kenyane, a remporté ses huit courses en 2019 et établit à Chicago un nouveau record du monde en 2 heures 14 minutes et 4 secondes. Mais avec la période actuelle, la championne de 26 ans a bien du mal à se projeter sur une nouvelle performance dans la capitale anglaise :

"En raison de cette pandémie, je ne peux pas encore dire quel temps je suis capable de réaliser. Le coronavirus est passé par là et nous n'avons pas pu nous entraîner correctement. Mon ambition est juste de faire du mieux possible ce dimanche."

Et du mieux possible pour Brigid Kosgei s'est évidemment couper la ligne en première position. La concurrence sera forte sur la ligne de départ avec sa compatriote, la championne du monde Ruth Chepngetich, quatrième femme la plus rapide de l'histoire.