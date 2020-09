Ouganda : Deux cents détenus en fuite

Plus de 200 détenus, en fuite en Ouganda après une évasion.

Depuis mercredi, les forces ougandaises sont à la recherche d’environ 200 détenus qui se sont échappés d’une prison du district de Moroto.

Les détenus avaient pris soin d’enlever leur tenue jaune de prisonnier. Ils se sont enfui nus et armés dans les contreforts du Mont Moroto, une région du nord de l'Ouganda, connue pour être hostile.

Deo Akiiki, porte-parole adjoint de l'Uganda Peoples' Defence Force s'est exprimé sur l'avancée de l'enquête :

"Ces prisonniers avaient en fait pénétré par effraction dans l'armurerie et pris 15 fusils, c'est-à-dire des AK-47. Ces fusils ne sont pas encore retrouvés et dans cette poursuite, ils ont pu tirer vers nous et nous avons tiré vers ceux qui échangeaient des tirs. Nous ne pensons pas qu'ils puissent survivre, tout d'abord dans ces montagnes - il n'y a pas de nourriture et l'environnement y est trop hostile pour que quiconque puisse y rester plus de deux jours."

Les détenus sont des criminels qui ont été emprisonnés pour des délits liés au vol de bétail dans la région, selon l'armée.

Selon l'armée, au moins trois personnes, un soldat et deux des 219 évadés, sont morts dans la fusillade.