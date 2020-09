Nigéria : Dix morts dans une une attaque terroriste de Boko Haram

Au nord-est du Nigéria, des villageois portent le deuil de dix habitants, tués dans des 2 attaques distinctes menées par Boko Haram au nord est du pays. Quatre civils ont été tués dans le village de Kurmari, et 6 autres dans le camp de Gwoza.

Ali Ibrahim Buba, un réfugié de Gwoza, raconte :

"Vers 11 ou 12 heures, des hommes sont venus et ont tué six habitants du camp de déplacés de Gwoza. D'autres victimes ont été évacuées par la suite. __Beaucoup de femmes ont été enlevées dans la brousse et jusqu'à présent elles ne sont jamais rentrées chez elles".

L’armée nigériane était parvenue à neutraliser cinq terroristes de Boko Haram et secouru sept villageois, lundi.

L’insurrection jihadiste a causé la mort de plus de 36.000 personnes et fait près de 3 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria.