Coronavirus : l'Afrique pourrait perdre 20 millions d'emplois, selon l'Union africaine

Environ 20 millions d’emplois sont menacés en Afrique en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus selon une étude de l’Union africaine.

Bien qu’elles ne représentent qu’une fraction du nombre total de cas recensés à travers le monde, les économies du continent sont déjà confrontées à un ralentissement économique mondial, à la chute des prix du pétrole et des matières premières et à une implosion du secteur du tourisme.

La croissance du PIB africain tablée à 3,4 % cette année avant la pandémie devrait reculer de 08 à 1,1 % selon l’UA.

"Dans le scénario moyen, le secteur du tourisme et des voyages en Afrique pourrait perdre au moins 50 milliards de dollars en raison de la pandémie de la Covid-19 et au moins 2 millions d'emplois directs et indirects", selon l'étude de l'UA.