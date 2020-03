Covid-19 : la Guinée équatoriale interdit les rassemblements de plus de 10 personnes

La Guinée équatoriale a adopté dimanche des mesures drastiques pour endiguer la pandémie de coronavirus, avec notamment l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes ou l’arrêt de la circulation des bus.

Tous les établissements scolaires, ainsi que les “salles de loisirs et de divertissement”, sont également fermés pour “éviter la propagation de la pandémie qui menace actuellement le monde”, a assuré le Premier ministre, Francisco Pascual Obama Asue, dans un communiqué.

Ces mesures, appliquées à partir de dimanche, sont valables 30 jours et renouvelables, précise le communiqué.

Le petit pays d’Afrique centrale a détecté son premier cas avéré de coronavirus samedi, une femme équato-guinéenne de 42 ans qui rentrait d’un séjour en Espagne.

Le gouvernement de Malabo avait renforcé jeudi les mesures préventives en vue d‘éviter l’introduction ou la propagation du Covid-19 en Guinée équatoriale, en limitant notamment l’accès aux frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Les compagnies aériennes internationales opérant en Guinée équatoriale sont limitées à un vol hebdomadaire.

Tous les voyageurs des pays touchés, nationaux et expatriés, qu’ils présentent ou non des symptômes à leur arrivée, doivent également être mis en quarantaine pour une période de quatorze jours.

Plus de 166.000 cas d’infection et plus de 6.400 morts sont dénombrés dimanche à travers le monde, et les mesures de confinement comme de quarantaine se multiplient.

