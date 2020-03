Coronavirus : les six principaux commandements de l'OMS

La Côte d’Ivoire est depuis la mi-journée de ce mercredi, le douzième pays africain à être touché par le nouveau coronavirus qui a déjà contaminé 103 personnes pour deux décès. Il est grand temps d’appliquer les conseils des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour freiner la propagation de cette pandémie qui, depuis sa déclaration en fin 2019, a déjà touché 121 564 personnes et fait 3 151 morts à l‘échelle planétaire.

Première mesure : se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

Une règle élémentaire d’hygiène qui permet de neutraliser le virus au cas où il est dans la paume de la main ou caché entre deux doigts ou encore dans l’un des ongles.

Deuxième mesure : éviter les contacts proches

Il est question ici de respecter une distance d’au moins 1 mètre avec des personnes malades. Il y a en effet un gros risque d’inhaler le virus lorsqu’un malade tousse ou éternue non loin de vous.

*Troisième mesure* : ne pas toucher les yeux, la bouche ni le nez avant de s‘être lavé les mains

Dans la rue, le bus, à l‘école, au stade, à l’hôpital ou au bureau, il est possible que vous ayez serré la main à quelque porteur du coronavirus. Il faut alors se laver les mains avant de toucher la bouche, le nez ou les yeux.

*Quatrième mesure* : hygiène respiratoire

Quand vous toussez ou éternuez, l’OMS conseille de vous couvrir la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir qu’il faut immédiatement jeter dans une poubelle après usage. Lavez-vous ensuite les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Ce qui permet d‘éviter la propagation du virus.

*Cinquième mesure* : l’information à tout prix

Suivez les différentes évolutions de la maladie dans le monde, dans votre continent et surtout dans votre pays. À l’heure où les fake news sont à la mode surtout sur la toile, il est conseillé de ne crédibiliser que les informations émanant des institutions internationales (OMS), continentales (UA) ou nationales (ministère de la Santé).

*Sixième mesure* : le recours au médecin en cas de symptômes

En cas de symptômes comme la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, ne pas paniquer et aller immédiatement voir le médecin. Seul, lui dira de quelle pathologie vous souffrez.

