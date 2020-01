Nigeria : la marine annonce avoir libéré trois étrangers enlevés par des pirates

Deux Russes et un Indien, membres d‘équipage d’un navire pétrolier kidnappés la semaine dernière par des pirates au large des côtes nigérianes, ont été libérés, a annoncé mercredi la marine nigériane.

Les trois hommes ont été secourus mardi soir dans l’Etat côtier d’Ondo, dans le sud du pays, a indiqué à l’AFP le porte-parole local de la marine, Suleman Dahun.

“Le sauvetage a eu lieu hier vers 23 heures”, a-t-il dit, ajoutant qu’un des pirates avait été arrêté. Des sources sécuritaires s’exprimant sous couvert d’anonymat ont assuré que plusieurs pirates avaient été tués et que des opérations étaient en cours pour arrêter les autres responsables de l’attaque de la semaine dernière.

Le 2 janvier, des hommes armés étaient montés à bord du dragueur de pétrole MV Ambika, alors qu’il était amarré au large du delta du Niger. Outre ce kidnapping, les pirates avaient également tué quatre membres de la marine nigériane.

Les eaux au large du Nigeria sont parmi les plus dangereuses au monde et les attaques de bateaux et les enlèvements y sont relativement fréquents : les pirates détournent parfois les navires pendant plusieurs jours, le temps de piller les soutes, et demandent d’importantes rançons avant de libérer l‘équipage.

Pour les neuf premiers mois de l’année dernière, le Bureau international maritime, instance internationale de sécurité en mer, a recensé 82% des enlèvements d‘équipages dans le monde au large du Golfe de Guinée.

De nombreuses attaques émanent de la région du delta du Niger, où les immenses richesses pétrolières de la première économie africaine n’ont jamais bénéficié aux populations locales et où la pauvreté généralisée a généré de nombreuses frustrations, faisant exploser la criminalité.

AFP