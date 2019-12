Niger : au moins un soldat tué dans une attaque contre un camp de l'armée près du Mali

Au moins un soldat a été tué lundi dans une attaque à la voiture piégée contre un camp de l’armée nigérienne dans la région de Tahoua (ouest), proche du Mali, a indiqué à l’AFP une source sécuritaire.

“La position militaire d’Agando, près de la localité de Tillia, a été visée lundi par une attaque à la voiture piégée par des hommes armés. Au moins un soldat a été tué”, a précisé la source sécuritaire, dans donner de détails.

“La riposte énergique des militaires a permis de repousser les assaillants et des renforts arrivés sur place ont lancé des opérations de ratissage dans la zone”, a-t-elle assuré.

Joint par l’AFP, Moussa Abdourahmane, le gouverneur de Tahoua, a confirmé l’attaque. “Nous n’avons pas encore la situation exacte nous permettant d‘établir un bilan précis”, a-t-il dit.

Le nord de la région de Tahoua et sa voisine de Tillabéri sont devenues très instables en raison des fréquentes attaques de jihadistes et d’hommes armés venus du Mali proche. Le Sahel fait l’objet d’attaques jihadistes de plus en plus fréquentes après les premières violences dans le nord du Mali en 2012.

État d’urgence depuis 2017

Depuis octobre, il est formellement interdit aux organisations humanitaires de se rendre dans certaines zones sans escorte militaire.

Pour tenter de juguler les raids “terroristes”, les autorités nigériennes ont décrété depuis 2017 l‘état d’urgence dans plusieurs départements de Tillabéri et de Tahoua.

Cette mesure accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité sur les théâtres des opérations dont celui d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit.

En outre, elle limite les mouvements des personnes, des motos et des voitures dans les espaces concernés. La très forte présence militaire nigérienne, française et américaine n’a pas permis de mettre fin aux attaques jihadistes de plus en plus audacieuses.

AFP