Musique : Davido en concert avec Cardi B à Lagos

*La célèbre rappeuse américaine est arrivée jeudi à Lagos. Cardi B se produira samedi avec la star nigériane de l’afrobeat, Davido.

Les réseaux sociaux en ébullition. Ce, depuis la journée d’hier lorsque le jet privé de Cardi B s’est posé sur le macadam de l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos.

À la tête du comité d’accueil, un certain Davido, célèbre star nigériane de l’afrobeat. David Adedeji Adeleke alias Davido et son hôte se produiront samedi dans un hôtel de Lagos. En guise de prologue, Belcalis Marlenis Almánzar, dite Cardi B a dansé « Fall » de Davido dans l’avion qui le transportait au Nigeria.

Exclusive videos of Cardi B ! Courtesy of the slippery club! 12 temple, ikoyi! Tickets available! Order from slippery club! Abi u no wan see cardi b?? pic.twitter.com/eKuqEaX1Al — Me Epiphanydre Ceo Epiphanyfarmltd on I.G ?? (@epiphanydre) December 5, 2019

À travers la vidéo postée sur Instagram, on peut apprécier les magnifiques déganchements de l’auteure de « I like It ».

Davido and Cardi B “Fall Remix”!? ????



Y'all ain't ready for this madness!!

pic.twitter.com/e1K23ft2W7 — Omoniyi Israel (@_omoissy) December 5, 2019

Des sources proches indiquent qu’après Lagos, Cardi B devrait donner un concert à Accra au Ghana voisin. Cette première tournée africaine de la rappeuse s’annonce déjà prometteuse.