Nigeria : trois personnes décapitées à l'est (médias)

Trois paysans ont été décapités samedi par des hommes armés non encore identifiés dans l‘État de Taraba, à l’est du Nigeria, rapportent des médias locaux.

Le crime s’est produit dans le village de Yelwa, dans la zone d’administration locale de Jalingo, dans l‘État de Taraba. Des paysans travaillant dans une rizière pour le compte d’Alhaji Musa Umar, un homme d’affaires nigérian ont été encerclés par des hommes munis de fusils et d’armes blanches.

« Nous étions en train de travailler quand des personnes sont venues nous encercler et ont commencé à tirer », raconte Umar Isiyaka, un des rescapés cité par des organes en ligne dont le Daily Trust.

Bilan de l’attaque : trois morts parmi les paysans. Mais « deux d’entre nous ont eu la chance de s’échapper dans la brousse et les trois autres (Muhammed Adamu Daba, Shehu Shayaro et Adamu Gambo) ont été abattus et décapités par les assaillants », ajoute Isiyaka admis à l’hôpital pour blessures lors de l’attaque.

Difficile pour l’instant d’obtenir l’avis de la police de Taraba, car son porte-parole David Misal était encore injoignable au moment des faits, racontent les médias nigérians.

Affrontements intercommunautaires, attentats-suicides, … Le Nigeria fait face depuis des lustres à une grave crise sécuritaire aux conséquences humanitaires susceptibles d‘écorner son statut de première économie africaine.