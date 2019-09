Inondation au Nigeria : 3 morts, des dizaines de disparus (médias)

Dans un État au centre du Nigeria, trois personnes sont mortes par noyade et des dizaines d’autres portées disparues dans l’inondation provoquée par la forte pluie de la nuit de jeudi à vendredi, annoncent des médias locaux.

L‘État de Nassarawa au centre du Nigeria s’est réveillé ce matin les pieds dans l’eau. La faute à une pluie torrentielle qui s’y est abattue ce vendredi dans la nuit.

La quantité d’eau a été tellement importante que les lits de cours d’eau dont la rivière Amba ont débordé au point d’immerger les riverains. « La pluie a commencé vers 3 heures du matin et a submergé ma maison à 7 heures du matin. La rivière Amba n’a jamais débordé de son lit comme aujourd’hui », a déclaré Alhaji Saidu Iliya, un résident.

Le bilan provisoire fait état de trois morts, alors qu’une dizaine de personnes manquent à l’appel. Leur salut dépend en grande partie des opérations de sauvetage menées sous la supervision des autorités locales parmi lesquelles le gouverneur Abdullahi Sule.

Entre temps, d’importants dégâts matériels sont déjà enregistrés. Dans la ville de Doma par exemple, plus de sept maisons et des biens ont été détruits. Scénario quasi-identique dans la ville voisine de Daddere où plus de 30 maisons ont été submergées et du bétail et des cultures d’une valeur de milliers de nairas (1 NGN vaut 0,00249 euros) ont été emportés.

Les inondations dues aux pluies sont fréquentes au Nigeria. En septembre 2018, dans le centre et le sud du pays, près de 200 personnes ont péri dans les inondations des fleuves Benue et Niger.