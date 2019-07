Kenya : vers une pénurie de viande (média)

Le Kenya risque de connaître une grave crise de viande, préviennent les autorités. La faute à une lourde dette qui obère le secteur.

Au Kenya, la filière viande est à l’agonie. C’est en tout l’alerte lancée mardi par la Commission kényane de la viande (KMC, Kenya meat commission) citée par la chaîne de télévision locale NTV.

Principale raison évoquée : une dette de 330 millions de shillings kényans (KES) soit 3,17 millions de dollars. Selon les autorités kényanes dont Felix Koskei, secrétaire général au ministère de l’Agriculture, l‘élevage et la pêche, cette addition est imputable en grande partie aux détournements et la mauvaise gestion des fonds. Ce qui explique-t-il, fait que les fournisseurs n’ont pas été payés depuis des années.

Il y a aussi la déliquescence des infrastructures, car la plupart d’entre elles ayant été mises au début des années 1960, n’ont jamais connu de rénovation.

Selon M. Koskei, la résolution des problèmes de la KMC nécessite la mobilisation d’au moins 750 millions de shillings. Et d’ores et déjà l’institution paraétatique a recouvré plus de 65 millions de shillings.

Mais en attendant des solutions idoines à cet état de choses, des conséquences de cette crise en viande se font déjà sentir. Notamment sur les ânes qui sont menacés de disparition d’après des observateurs.