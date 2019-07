L'Inde promet au Bénin 100 millions de dollars d'aide au développement

Le Bénin et l’Inde d’accord pour renforcer leurs liens bilatéraux. Dans le cadre de la première étape de sa visite officielle en Afrique de l’Ouest, le président indien Ram Nath Kovind a notamment annoncé un prêt de 100 millions de dollars pour des projets de développement au Bénin.

Après un entretien en tête à tête, le président indien et son homologue béninois Patrice Talon ont convenu de plusieurs accords dont ceux portant sur l’exemption de visa, la sécurité maritime et une coopération sur la télémédecine et la télé-éducation.

“Je veux retenir comme annonce essentielle, les éléments de l’accord que nous avons signé, par lequel l’Inde apportera au Bénin, son expérience, ses compétences en matière de médecine et d’éducation en générale”, a souligné le président béninois Patrice Talon.

“L’Inde est ainsi devenue le premier partenaire commercial du Bénin”, a renchéri son hôte indien. “Notre régime de préférences tarifaires en franchise de droits a permis au Bénin d’accroître ses exportations de 68 % l’an dernier pour atteindre au moins 336 millions de dollars”, a-t-il ajouté.

Le Bénin et l’Inde ont établi leurs relations diplomatiques en 1986 par la signature de plusieurs accords, notamment celui portant création de la Grande commission mixte bénino-indienne de coopération économique, scientifique, technique et culturelle.

Ram Nath Kovind quitte Cotonou ce mardi pour la Gambie, après avoir rencontré la communauté indienne au Bénin. Il atterrira ensuite en Guinée, clôturant ainsi la première visite d’un président indien dans ces trois pays.