RDC : vers une première dissidence dans le camp Kabila ?

En RDC, plus rien ne va au sein du Front commun pour le Congo (FCC), plateforme politique dirigée par l’ancien président Joseph Kabila. En cause : la course à la présidence du Sénat.

Majoritaire au Sénat, le Front commun pour le Congo (FCC) devrait s’adjuger le poste de président de la chambre haute du parlement de RDC. Et c’est donc Alexis Thambwe Mwamba qui a été désigné par le FCC pour briguer la présidence de cette institution.

Un choix qui n’est pas du goût de Modeste Bahati, président de l’Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFCDC-A), un des partis membres de la plateforme politique dirigée par l’ancien président Joseph Kabila.

« C’est la démocratie et j’ai confiance dans le fait que les sénateurs sont des gens mûrs, qu’ils soient du PPRD ou d’autres regroupements. Ils comprendront que ma démarche, c’est pour sauver notre famille politique, le FCC, pour lui éviter un échec comme celui que nous venons de connaître à la présidentielle. Ce sont ces mauvais castings, ces mauvais choix qui font que nous échouons », a déclaré l’ancien Modeste Bahati.

Cette sortie semble liée au fait que la présidente de l’Assemblée nationale et le Premier ministre sont issus du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD, formation fondée par Kabila), membre du FCC.

Mais, d’ores et déjà, le FCC appelle à voter pour Alexis Thambwe Mwamba. Ce qui pourrait frustrer Modeste Bahati et partant le faire basculer dans le camp du président Tshisekedi, mieux à l’opposition.

Âgé de 63 ans, l‘économiste et homme politique a plusieurs fois été nommé ministre sous Kabila. Le natif de Katana au Sud-Kivu est depuis mars dernier ministre d‘État par intérim en charge de l‘économie nationale.