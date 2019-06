CAN 2019 Côte d'Ivoire vs Afrique du Sud : les deux coachs prudents, mais optimistes

Pour Ibrahim Kamara, sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, son onze s’est préparé en fonction de l’adversaire du jour : les Bafanas Bafanas de l’Afrique du Sud. Lebo Mothiba estime de son côté que les Bafanas Bafanas pourront être la surprise de cette CAN.

Le deuxième match de la poule D de la CAN 2019 oppose tout à l’heure à 14 h 30 GMT la Côte d’Ivoire à l’Afrique du Sud. Un adversaire que la Côte d’Ivoire a déjà rencontré à cinq reprises dont une fois en phase finale de la CAN. C‘était le 11 février 1998 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Les deux équipes se séparèrent sur un nul (1 – 1).

En éliminatoires de la CAN, deux matchs se sont déjà joués. D’abord en septembre 2002 à Abidjan (0 – 0) puis le 22 juin 2003. L’Afrique du Sud l’avait emporté par un score de 2 buts à 1 à Johannesburg.

La première rencontre, fut un match amical en novembre 1994 à Port Elizabeth en Afrique du Sud qui se solda par un (0 – 0).

En dépit de cet avantage, Ibrahim Kamara ne semble pas dépassé par les événements. Le sélectionneur ivoirien dit avoir préparé son équipe en fonction de l’adversaire de ce jour au Stade de l’Académie militaire du Caire.

« On connaît l’Afrique du Sud, nous avons des informations et nous les utiliserons du mieux possible. On ne prépare pas les matchs de la même manière en fonction de l’adversaire. J’espère qu’on saura répondre aux problèmes qu’ils vont nous poser », a déclaré Kamara ce week-end en conférence de presse.

Se préparer en fonction de l’adversaire pour « aller le plus loin possible dans la compétition ». Et le sélectionneur ivoirien sait de quoi il parle. En 22 participations à une phase finale de CAN, la Côte d’Ivoire a déjà remporté le trophée à deux reprises (1992 et 2015).

Disputant son premier match de CAN en tant qu’entraîneur, l’Ecossais Stuart Baxter affiche lui aussi les mêmes ambitions. « À l’entraînement, ça joue comme Barcelone. Mais, moi, je suis là pour me battre avec les défenseurs », a déclaré le coach sud-africain qui estime que l’Afrique du Sud peut être « la surprise » de cette compétition. La Nation arc-en-ciel a déjà remporté un titre. C‘était en 1996 sur ses installations.