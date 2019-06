Mondial féminin 2019-France vs Nigeria : l'arbitrage vidéo en questions

Des fans du football sont visiblement remontés contre l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) grâce ou à cause de laquelle un penalty a été accordé à l‘équipe de France contre le Nigeria ce lundi.

Dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe A de la 8è édition du mondial féminin de football qui se joue du 8 juin au 8 juillet en France, le pays hôte rencontrait le Nigeria. Ayant résisté aux multiples assauts de l’attaque française, les Nigerianes s’acheminaient vers un nul.

Mais, c’est à la 79è minute que les choses se sont gâtées pour les Super Falcons lorsque l’arbitre après avoir visionné la vidéo a accordé un penalty aux Bleues. Le penalty a été converti par Wendie Renard. Et c‘était le score final.

Mais, même si le Nigeria n’est pas encore complètement éliminé (une place de meilleur troisième est encore possible), des supporters des Super Falcons sont très remontés contre le corps arbitral pour avoir accordé ce penalty.

Stars et anonymes ont en effet enflammé la toile pour dénoncer la VAR. « Je suis extrêmement fier de nos Super Falcons du Nigeria. Ces filles ont tout donné contre la France, une équipe acclamée par un stade presque plein. Mais il y a eu un penalty douteux. Je suis triste, déçu, mais fière de ces filles », a écrit sur sa page Twitter, Sunday Oliseh, ancien international nigérian (1993-2002).

