RDC : Washington et Londres déplorent les décisions de la Cour Constitutionnelle

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada, ont déploré vendredi “l’aggravation des tensions politiques en République démocratique du Congo” dues aux “récentes décisions de la Cour constitutionnelle” qui a invalidé l‘élection de députés de l’opposition.

“Les récentes décisions de la Cour constitutionnelle, prises en dehors des échéances prescrites par la loi, nuisent à un climat politique apaisé”, indique une “déclaration commune” des quatre chefs de mission à Kinshasa.

“Nous regrettons vivement l’incertitude et la méfiance créées par ces décisions”, insistent Washington, Londres, Berne et Ottawa.

“Nous condamnons les confrontations récentes et appelons les acteurs politiques du pays à proscrire l’usage de toute forme de violence”, ajoute leur déclaration commune.

La Cour constitutionnelle a annulé cette semaine les élections de plus de 30 parlementaires, “la plupart d’entre eux étant des membres de l’opposition”, est-il rappelé.

Ces parlementaires sont plus particulièrement membres de la coalition Lamuka de l’opposant Martin Fayulu, qui revendique la victoire à l‘élection présidentielle du 30 décembre et refuse de reconnaître l‘élection de son ex-allié dans l’opposition, Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l‘élection.

En réaction aux décisions de la Cour constitutionnelle, M. Fayulu a annoncé “la suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires de Lamuka (sa coalition) jusqu‘à nouvel ordre”.

Lamuka a organisé jeudi un sit-in devant la Cour constitutionelle à Kinshasa et prévoit d’autres actions dans tout le pays le dimanche 30 juin, jour de la fête de l’Indépendance.

M. Fayulu a accusé l’actuel chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, de “forfaiture” et d’avoir “assassiné l’Etat de droit”.

L’Union européenne (UE) ne s’est pas associée à la déclaration commune alors qu’elle a dans le passé signé des prises de position communes sur la RDC avec les quatre pays signataires.

L’UE a sanctionné une quinzaine de personnalités congolaises début 2017 à l‘époque où l’ancien président Kabila était encore au pouvoir au-delà de la fin de son mandat constitutionnel.