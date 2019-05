LDC CAF : le WAC défie L'EST pour le titre

L’Espérance de Tunis et le Widad Casablanca s’affrontent ce vendredi au stade de Radès en finale retour de la Ligue africaine des Champions.

C’est l’heure de vérité pour l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca. Les deux formations s’affrontent ce vendredi soir en finale retour de la Ligue africaine des Champions. Un match qui s’annonce aussi passionnant qu‘électrique après le nul 1 but partout de l’aller. Mais du côté tunisien, on n’a d’yeux que pour le doublé. « En tant que personnel technique, nous devons trouver des solutions nous permettant d’avoir la possibilité pendant le match de donner à nos joueurs les meilleures conditions possibles. Ce qui nous permettra d’atteindre nos objectifs de garder notre titre, ce qui est très important pour nous cette année. Nous pourrions terminer cette année, l’année du centenaire du club, de la meilleure façon possible. », espère l’entraîneur-adjoint des Sang et Or, Majdi Traoui.

Et c’est avec un léger avantage que les Tunisiens vont se lancer à l’assaut des Widadis. Mais, malgré le bénéfice du but à l’extérieur, les champions d’Afrique en titre savent qu’ils devront sortir le grand jeu pour briser le rêve de leurs adversaires marocains déterminés à reconquérir cette Ligue des Champions. « On sait que ce sera un match difficile. (Et c’est) normal. Ce sont deux équipes qui se tiennent de très, très près. Le résultat du match aller l’a confirmé. Maintenant, nous, on est hyper motivés. En tout cas demain, hyper bien déterminés pour ramener la coupe. C’est ça qui nous intéresse et c’est ça qui est dans notre tête. Demain, on donnera tout. S’il faut mourir demain, nous allons mourir sur le terrain. Mais nous allons tout donner. », prévient Moussa Ndaw, entraîneur-adjoint du Wydad AC.

Le stade de Radès va donc vibrer comme jamais ce vendredi soir. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures temps universel.